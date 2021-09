Guns N’ Roses, uscirà a febbraio l’EP ‘Hard Skool’

I Guns N’ Roses pubblicheranno il prossimo 25 febbraio l’EP “Hard Skool”. La pubblicazione conterrà quattro brani: oltre ai due inediti recentemente presentati al pubblico, “Absurd” e la title track “Hard Skool”, nel disco troveranno spazio anche le versioni dal vivo di “Don't Cry” (brano in origine pubblicato sul primo capitolo di “Use Your Illusion” del 1991) e “You're Crazy”, decima traccia di “Appetite for Destruction”, il disco con la quale la band di Axl Rose e Slash si presentò al grande pubblico nel 1987.

Sia la composizione di “Absurd” che quella di “Hard Skool” risalgono alle session per “Chinese Democracy”, il sospiratissimo album pubblicato dai Guns N’ Roses nel 2008 quando l’unico elemento della formazione originale del gruppo presente in organico era il solo Axl Rose: mentre “Absurd”, tuttavia, è accreditata - oltre che a Rose - anche a Dizzy Reed, Slash e Duff McKagan, “Hard Skool” - pure incisa con i contributi del chitarrista e del bassista originale del gruppo - ha indicato alla voce compositori il solo Axl Rose. Entrambi i brani sono stati coprodotti dal frontman con la collaborazione di Caram Costanzo.

Il gruppo - che, attualmente, dovrebbe essere al lavoro su un album di inediti in studio - è atteso allo stadio Meazza di San Siro, a Milano, per il prossimo 10 luglio per quello che sarà l’unico appuntamento della band con i fan italiani per l’estate del 2022.