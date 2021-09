Global Citizen Live, il meglio in pillole: video di BTS, Ed Sheeran, Elton John, Fugees e altri

Mentre a Los Angeles - quando in Italia sono quasi le 9 di lunedì mattina - si stanno tenendo gli ultimi set del distaccamento californiano del Global Citizen Live, sono già stati resi disponibili sul Web alcuni dei passaggi più interessanti dell’evento musicale globale nato per sensibilizzare l’opinione pubblica al rispetto per l’ambiente e fare pressione sul mondo politico ed economico per la cancellazione delle disuguaglianze sociali.

La maratona musicale è iniziata a Sydney con l’esibizione di Delta Goodrem alla Sydney Opera House, per poi proseguire da Seul, in Corea del Sud, con gli idoli del K-pop, i BTS, che hanno proposto al loro pubblico - tra gli altri brani - “Permission to Dance”:

Dopo gli show da Mumbai, Johannesburg e Madrid, è toccato a Parigi veder convergere su di sé all’attenzione di tutto il mondo: oltre ai Maneskin - dei quali abbiamo riferito nel dettaglio qui - sul palco installato ai piedi della Tour Eiffel al Parc du Champ-de-Mars sono sfilate star come Ed Sheeran, che non ha fatto mancare ai suoi fan hit come “Shape of You”, “Thinking Out Loud” e “Perfect”:

Altro grande protagonista nella capitale francese è stato Elton John: la star britannica ha proposto al pubblico, tra gli altri brani, “Rocket Man”, “Your Song” e “Tiny Dancer”.

Sul palco francese era presenta anche Doja Cat. Ecco, di seguito, la sua esecuzione di “Juicy”:

A Parigi era in scaletta anche l’esibizione dei Black Eyed Peas: per la band americana un set di cinque brani, tra i quali “I Gotta Feeling” e “Girl Like Me”:

Lorde ha aperto l’evento newyorchese del Global Citizen Live eseguendo la recente “Solar Power”, title track del suo più recente album di inediti in studio:

Nella Grande Mela tra gli ospiti più apprezzati ci sono stati i Fugees: la band di Lauryn Hill, Wyclef Jean e Pras Michel, che di recente ha annunciato un reunion tour per il venticinquennale della pubblica di “The Score”, ha preso il palco presso il Pier 17, a Lower Manhattan, eseguendo - tra gli altri brani - “Ready or Not” (appunto da “The Score):

Sempre a New York, ma a Central Park, nel pomeriggio si è esibita anche Cyndi Lauper, che non ha fatto mancare al pubblico il suo più grande classico, “Girls Just Wanna Have Fun”, eseguito insieme a Jon Batiste e gli Stay Human: