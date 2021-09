Maneskin, il video del concerto di Parigi per il Global Citizen Live

Si è tenuto nella serata di ieri, sabato 25 settembre, il concerto dei Maneskin per il distaccamento francese del Global Citizen Live, il grande evento globale per la sostenibilità ambientale e contro le diseguaglianze sociali che ha interessato fino a poche ore fa città di tutti il mondo come Lagos, Rio de Janeiro, New York, Londra, Seul, Los Angeles e Sidney. La band di Damiano David e Victoria De Angelis ha salutato la folla radunatasi davanti al Parc du Champ-de-Mars, a Parigi, come “I Wanna Be Your Slave”, il singolo tratto dal più recente album della formazione romana, “Teatro d'ira - Vol. I” ripubblicato lo scorso 3 agosto con un featuring di Iggy Pop.

Il set è proseguito con la cover di Billie Eilish “Bury a Friend” (originariamente pubblicata nell’album di debutto della cantante losangelina, “When We All Fall Asleep, Where Do We Go?” del 2019) e con “For Your Love”, sempre da “Teatro d'ira - Vol. I”:

Per chiudere la propria esibizione la band romana ha scelto la cover dei Four Seasons “Beggin’”, traccia conclusiva del primo EP “Chosen” rivelatosi il secondo brano più ascoltato a livello mondiale su Spotify nel corso dell’estate 2021 e “Zitti e buoni”, il brano che ha trionfato quest’anno prima al Festival di Sanremo e poi all’Eurovision Song Contest:

Per buona parte del set, da “For Your Love” in poi, la bassista Victoria De Angelis è rimasta in topless sul palco - come, tra l'altro, già successo al festival di Ronquieres, in Belgio, lo scorso agosto.

Ecco, di seguito, la setlist dei brani eseguiti dai Maneskin a Parigi per il Global Citizen Live: