Donatella Versace chiama a Milano una pop star famosa a livello mondiale e una delle icone di bellezza del momento: Dua Lipa. E’ stata lei infatti ad aprire la sfilata di Versace alla Milano Fashion Week. Abito nero con spille, capelli sciolti e una camminata sicura per la cantante da 72 milioni di follower su Instagram. "E’ stata un’esperienza incredibile avere l’opportunità di continuare la collaborazione con Donatella Versace, prima con la campagna pubblicitaria e ora aprendo lo show SS22 Donatella, è stato un sogno camminare sulla passerella del tuo bellissimo show", ha detto Dua Lipa al termine della sfilata.

Lourdes Leon, figlia di Madonna, invece è salita in passerella fasciata in uno scintillante abito cut out. Modella per una sera. Lunghi capelli corvini, trucco fluo e tatuaggi in vista, Lola (così la chiamano in famiglia), classe 1996, dopo la riservatezza iniziale ha moltiplicato le comparse agli eventi mondani con uno stile che molto ricorda quello di mamma Ciccone negli anni Ottanta.