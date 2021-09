Placebo, Molko: "Ho scritto in preda al delirio per mancanza di sonno"

I Placebo sono tornati con il singolo "Beautiful James". In un’intervista con BBC 6 Music, Brian Molko ha spiegato come è nata la canzone e ha sottolineato che il nuovo disco, di prossima uscita, era già pronto dall’inizio del 2020 ed è stato ritardato dalla pandemia. "Vorrei che ogni persona che ascolta il disco trovi la propria storia - ha detto Brian Molko - Chi è James? Cosa rappresenta per te? È davvero un uomo? Non ho intenzione a rispondere a nessuna di queste domande, voglio che siano le domande che le persone fanno a se stessi".

Brian Molko ha anche raccontato di aver scritto il singolo durante un periodo di insonnia: "Per un paio di settimane sono stato in una specie di delirio da mancanza di sonno, ma non so come nella mia testa continuavano ad arrivare melodie e frasi. Mi alzavo di notte quattro o cinque volte per suonare al pianoforte e registrarle". Una di queste melodie è diventata "Beautiful James": "Si chiamava Bad Piano perché l’ho registrata velocemente sul mio telefono alle cinque del mattino. Stefan l’ha presa, gli ha dato un senso con il riff di tastiera ed è diventata Beautiful James". Il nuovo album dei Placebo uscirà nel 2022 .