Arena Suzuki '60 '70 '80 con Amadeus: i cantanti della prima serata

Questa sera, sabato 25 settembre, in prima serata su RAI 1 va in onda il primo appuntamento con “Arena Suzuki '60 '70 '80", due serate econdotte da Amadeus in programma all'Arena di Verona per rivivere tre decenni iconici della musica italiana e internazionale. La seconda puntata andrà in onda sabato 2 ottobre sempre in prima serata su Rai 1.

"Saranno due serate di grande festa per tutti, con alcuni dei protagonisti musicali di questo trentennio che saranno presenti all'Arena dal vivo per far cantare e ballare tutti - spiega Amadeus. Una serata per i giovanissimi che conoscono queste hit intramontabili e i meno giovani che hanno voglia di ricordare. Per me è una grande emozione, un debutto. È la mia prima volta come conduttore all'Arena, pur essendo cresciuto a Verona non è accaduto nella mia carriera, neanche ai tempi del Festivalbar. E tornerò a fare il mio primo lavoro: il disc jockey. Sarà bellissimo e ci divertiremo insieme".

Questi gli artisti che vedremo nel corso della puntata di sabato 25 settembre: Europe, Loredana Bertè, Umberto Tozzi, Alan Sorrenti, Orietta Berti, Johnson Righeira, Sandy Marton, Maurizio Vandelli, Samantha Fox, Edoardo Vianello, Tracy Spencer, Sergio Caputo, Spagna. Questi show, che segnano la prima volta di Amadeus alla conduzione sul palco dell’Arena nella “sua” Verona, porteranno il pubblico a rivivere tre decenni emozionanti della musica in Italia, punteggiati dai racconti del padrone di casa, che faranno da filo conduttore durante le serate.