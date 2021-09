Eurovision 2022: Rimini tenta il sorpasso sulla concorrenza

Nei giorni scorsi il direttore di Rai 1 Stefano Coletta, nel corso della presentazione del programma “Da grande” di Alessandro Cattelan, aveva ammesso che la Rai è in ritardo sulla scelta. Tuttavia ci sono città che stanno viaggiando a marce alte per superare la concorrenza: lo ha scritto Repubblica, lo ha confermato Eurofestivalnews.com. Non c'è alcuna indicazione su chi sia in vantaggio tra Bologna, Milano, Torino, Pesaro e Rimini. Tuttavia c’è da registrare un'indiscrezione pubblicata sull’edizione odierna di Repubblica, confermata dal portale Eurofestivalnews.com, che parla di un forte rilancio in termini economici da parte di Rimini per provare a convincere Rai ed EBU (European Broadcasting Union) a portare la rassegna in Riviera.