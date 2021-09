Musica in borsa: è stata la settimana di Universal Music Group – come è andata

E’ stato gratificante osservare come questa settimana non fosse la sola industria della musica a fibrillare per l’attesa quotazione di UMG , regolarmente avvenuta il 21 settembre. E’ stata l’intera comunità media e finanziaria a mobilitarsi, dedicandosi a osservare da vicino il settore intorno alla quotanda – a volte dando anche l’impressione di riscoprirne la crescita del business per la prima volta, quando in realtà è in bollore da un paio d’anni, incidentalmente quelli del covid.