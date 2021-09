Tributo a Battiato, Sgarbi dopo i fischi: "Dedicherò una piazza a Franco"

Non si placanao le polemiche attorno alla comparsa, non previstra, di Vittorio Sgarbi, accompagnato da Al Bano, sul palco dell’Arena di Verona in occasione del concerto dedicato a Franco Battiato. I due, il cui intervento non era previsto dalla scaletta della serata andata in scena in occasione del concerto-evento "Invito al Viaggio", sono saliti sul palco e, dopo una serie prolungata di fischi da parte del pubblico, hanno abbandonato il palco. "Saluto mia sorella e tanto mi basta e a quelli che mi insultano dico “siate felici“", si è limitato a scandire al microfono il critico. Al Bano, rimasto solo sotto i riflettori, avrebbe seguito l’uscita da lì a poco, dopo aver pronunciato appena qualche parola.

Cosa avrebbero dovuto fare, resta un mistero (il passaggio è avvenuto subito dopo l'esibizione degli Extraliscio, la cui manager, Elisabetta Sgarbi, oltre ad essere sorella di Vittorio è stata anche amica di Battiato). A chiarire cosa è successo è il cantante di Cellino San Marco, in un'intervista concessa al Corriere della Sera. Nella quale definisce quel passaggio "i 5 minuti più inutili della mia vita artistica".

Anche Sgarbi ha voluto replicare sui social: "A Sutri la prima piazza italiana dedicata a Franco Battiato, è la mia risposta ai fischi di Verona contro me e Al Bano. In quella piazza inviteremo chiunque a cantare in onore di Battiato. Questo fa Vittorio Sgarbi, sindaco di Sutri, per ricordare l’amico di mia sorella che ha amato Battiato come un fratello e che ha utilizzato in tutti i suoi film le sue musiche".