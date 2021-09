La musica dal vivo alza la voce: 'Ripartire al 100%, servono risposte subito'

In effetti un evento del genere, con tutti - o quasi - i rappresentanti del live promoting italiano seduti alla stesso tavolo nonostante gli interessi diversi e le ragioni di scuderia, non si era mai visto. Ma la situazione è grave, anzi gravissima - tra il gennaio e il luglio di quest’anno, precisa il presidente di Assomusica Vincenzo Spera, gran parte delle aziende del comparto ha perso all’incirca il 98% del fatturato, con picchi del 100% - e non c’è più tempo. Il mondo della musica dal vivo italiana ha dato appuntamento oggi allo stadio Meazza di San Siro (nella foto), a Milano, per presentare l’iniziativa “Salviamo la musica live”, programma per mezzo del quale le agenzie organizzatrici di concerti chiedono “a voce alta ma educata” al governo di ripristinare a breve le capienze al 100% per gli spettacoli di musica dal vivo.