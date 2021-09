Coldplay e BTS, è uscito il singolo "My Universe"

E' uscito oggi il singolo "My Universe", brano che vede i Coldplay collaborare con le stelle coreane BTS. La canzone è cantata sia in inglese che in coreano, è stata scritta insieme dai Coldplay e dai BTS ed è prodotta da Max Martin.

"My Universe" sarà inclusa nel nono album della band capitanata da Chris Martin "Music Of The Spheres" atteso sul mercato per il prossimo 15 ottobre, a distanza di tre anni dal precedente "Everyday Life" (leggi qui la recensione). "My Universe" è il terzo brano tratto dal disco, dopo che erano stati pubblicati i singoli "Higher Power", in maggio, e, lo scorso mese di luglio, "Coloratura".