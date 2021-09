Nick Cave ha pubblicato lo spoken-word "Shyness"

'The Electrical Life of Louis Wain' è un nuovo film biografico sull'artista britannico Louis Wain, vissuto a cavallo tra l'Ottocento e il Novecento, noto per i disegni e i dipinti di gatti dagli occhi grandi. Il film, diretto dal regista Will Sharpe, è interpretato dall'attore Benedict Cumberbatch nei panni di Wain e si avvale della presenza del cantautore australiano Nick Cave nei panni di H.G. Wells, uno dei padri della fantascienza, che sostenne Wain e i suoi lavori.



È stato pubblicato un trailer del film – che sarà disponibile su Amazon Prime Video a partire dal 5 novembre - dove si può vedere Nick Cave interpretare Wells che disse, durante una trasmissione radiofonica del 1927, "Ha inventato uno stile felino, una società felina, un intero mondo felino.

I gatti inglesi che non assomigliano ai gatti di Louis Wain si vergognano di loro stessi.".

Il musicista australiano ha anche pubblicato una canzone 'spoken-word' chiamata "Shyness". Il brano è contenuto in un nuovo singolo da 7" inciso con Warren Ellis e la Sydney Symphony Orchestra. Mentre il 22 ottobre, Nick Cave con i suoi Bad Seeds farà uscire l'album "B-Sides and Rarities Part II".