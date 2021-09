Amadeus, ospite della puntata di Porta a Porta, ha spiegato che si sta preparando a tornare sul palco dell'Ariston per il terzo anno consecutivo.

Sarà il suo terzo Festival di Sanremo. E sì, ci sarà anche Fiorello, la sua inseparabile spalla. Amadeus lo ha svelato a Bruno Vespa. "Per me lui è un fratello, gli voglio bene. Non potrei fare Sanremo senza di lui. E lui, ogni volta che dico questo, mi insulta. Mi dice: ‘Vedi? Mi fai venire i sensi di colpa, e poi devo venire'. Non c'è Sanremo per me senza di lui. Io dico sempre che lui deve essere libero di fare a Sanremo ciò che desidera. La verità è che io non so mai cosa lui fa a Sanremo. E soprattutto non lo voglio sapere, perché dopo 35 anni che lo conosco, mi fa sempre ridere e continuo a pensare che sia il più grande showman che abbiamo", queste le parole di Amadeus. .