Sangiovanni: un nuovo singolo e un video per continuare la scalata

Dopo "Lady" e "Malibù", Sangiovanni torna con il nuovo singolo "Raggi gamma" che fa anche da anteprima all'uscita del nuovo album, che segue l'ep uscito durante l'ultima edizione di Amici. Cresciuto in provincia di Vicenza, si è avvicinato al mondo della musica quando a sedici anni ha iniziato a scrivere i primi brani. Ha scelto il suo pseudonimo perché sua madre gli diceva che non aveva "la faccia di un santo". Ha pubblicato i primi tre singoli "Paranoia", "Non +" e "Guccy Bag" nel corso del 2020 per l'etichetta discografica Sugar, facendosi conoscere con la sua partecipazione alla fase iniziale della ventesima edizione del talent show "Amici” di Maria De Filippi" alla fine dello stesso anno.

Ha quindi ottenuto l'accesso alla fase serale del programma, dove è entrato a far parte della squadra capitanata da Rudy Zerbi e Alessandra Celentano. Nel maggio 2021 ha raggiunto la finale, trionfando nella categoria cantanti e piazzandosi secondo nella classifica generale. A salire sul gradino più alto del podio la fidanzata ballerina Giulia: i due si sono conosciuti e innamorati proprio durante l’esperienza del talent. "Malibu", il suo tormentone estivo, fra rap e pop, è stato scritto dallo stesso Sangiovanni insieme a Dardust e ad Alessandro La Cava, già tra gli autori di "Lady" e "Hype", due delle canzoni del suo repertorio, amatissime dai fan. Ascoltando il nuovo brano, sembra proprio che "Raggi gamma" sia dedicato a Giulia: "Mi sento un ragazzino alla prima cotta Non ci sono più gli uomini di una volta. Ho gli occhi a cuoricino per quanto sei bella, il tuo amore spazza via le giornate di pioggia". Qui sotto potete vedere anche il video: