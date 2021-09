Un video potente che racconta il ritorno sui palchi.

Dopo circa due anni di stop dovuti alla pandemia, i Metallica sono tornati ad esibirsi per il primo vero concerto in un club californiano. Sono saliti sul palco del The Independent di San Francisco lo scorso 16 settembre per uno show a sorpresa davanti a 400, fortunati fan che hanno avuto la possibilità di assistere ad un evento esclusivo. I canali del club hanno comunicato lo show poche ore prima dell'inizio avvisando di correre al botteghino con 20 dollari perché, la sera stessa, avrebbero suonato i Metallica. Per i tanti che non hanno potuto vedere il concerto in persona, i Metallica hanno reso disponibile per l'acquisto in rete l'audio digitale dello show e hanno pubblicato un video in alta qualità di "Whiplash". Il .20 settembre il gruppo ha suonato anche al Metro di Chicago, dove non suonavano dal 1983. Questo il video di "Whiplash" dal concerto dei Metallica a San Francisco: