‘Salviamo la musica live’, l'appello al governo di artisti e promoter

Ci sono tutti, dalle più grandi star della scena musicale italiana (Vasco Rossi, Ligabue, Laura Pausini, Emma Marrone, Achille Lauro, Andrea Bocelli, Tiziano Ferro, Elodie, Eros Ramazzotti, Salmo, Fedez e Fiorella Mannoia, solo per citarne alcuni) a nomi di spicco della scena internazionale (Aerosmith, Depeche Mode, Nick Cave, Guns N’ Roses, Nick Mason, Muse, Greta Van Fleet), e soprattutto, il comparto della musica dal vivo tricolore (quasi) al completo, con Assomusica a guidare una cordata composta tanto dai due gruppi principali operativi sul mercato italiano, CTS Eventim (con Friends & Partners, D’Alessandro e Galli, Vertigo e Vivo) e Live Nation (quest’ultima non legata all’associazione di categoria guidata da Vincenzo Spera), quanto dai indipendenti di rilievo come Trident, Tattica, OTR, DNA e Locusta: tutti uniti per domandare al governo il ripristino della piena capienza delle venue che ospitano spettacoli di musica dal vivo, che ancora oggi - a differenza di molti altri settori - sono costrette a osservare le restrizioni prese nella prima fase dell'emergenza sanitaria da Covid-19.