Guns N' Roses, è uscito il nuovo singolo "Hard Skool"

Dopo “Absurd”, outtake originariamente concepita per il tribolato “Chinese Democracy” del 2008 e rimasta sepolta negli archivi fino a oggi, è uscito un nuovo pezzo dei Guns N' Roses. Si chiama "Hard Skool" ed è un inedito, ma anche questo con radici nel passato. La band di Axl Rose, Slash e Duff McKagan torna sulle scene a poco più di un mese di distanza dalla pubblicazione di "Absurd". Come sottolineato da Blabbermouth, si tratta di un brano che, inizialmente battezzato con il titolo provvisorio “Jackie Chan”, è stato originariamente registrato durante l’era di “Chinese Democracy”, disco pubblicato dalla band statunitense nel 2008, ma non è stato incluso nell’album.

Negli anni sono state pubblicate in rete diverse clip contenenti frammenti del pezzo e una versione completa è trapelata ad agosto 2019. La stessa formazione di Los Angeles ha provato la canzone per un concerto all’Hollywood Palladium nel settembre 2019 e il gruppo ha incluso il pezzo nella scaletta dei suoi attuali concerti, ma non è ancora stato eseguito dal vivo.