Warner Music, 235 milioni di entrate all’anno da social, videogame e fitness

Il consumo di musica digitale che sta trainando il settore discografico va oltre le piattaforme digitali istituzionali come Spotify, Apple Music e YouTube: in un convegno organizzato da Goldman Sachs l’ad di Warner Music Steve Cooper ha rivelato come la major che controlla - tra le altre - Elektra, Reprise, Parlophone e Atlantic oggi riesca a iscrivere nel proprio bilancio 235 milioni di dollari di entrate all’anno solo grazie all’impiego del proprio repertorio sui social e sui servizi di gaming e fitness online.