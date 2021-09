Rolling Stones all'ultimo tour? Jagger: "Può succedere di tutto"

La risposta non è delle più rassicuranti. Non è né un "no", ma neppure un "sì". È una frase che rischia di tenere col fiato sospeso i fan della leggendaria rock band britannica per i prossimi mesi.

Alla domanda se quello appena partito, il primo senza Charlie Watts (scomparso lo scorso mese a 80 anni, sostituito sul palco da Steve Jordan), sarà l'ultimo tour dei Rolling Stones prima dello scioglimento, Mick Jagger ha risposto: "Non lo so. Può succedere di tutto". Il 78enne cantante si è lasciato intervistare dall'edizione statunitense di Rolling Stone e non ha mancato di riflettere su quello che potrebbe essere il futuro della band una volta conclusa la serie di concerti del "No Filter Tour", che è stato confermato nonostante prima la malattia e poi la scomparsa di Watts.

La tournée, appena partita, andrà avanti fino a fine novembre. Chiuderà - salvo sorprese - il 20 novembre a Austin, in Texas. E poi? Jagger ha risposto così:

Non lo so. Può succedere di tutto. Mi fanno questa domanda da quando avevo 31 anni.

Certo, ma con la scomparsa di Charlie Watts gli Stones hanno perso una parte importante della band, e della loro storia:

Se le condizioni lo permetteranno il prossimo anno e tutti saranno d'accordo, sono sicuro che faremo altri concerti. Ora sono concentrato su questo tour.

I Rolling Stones hanno pubblicato ieri il videoclip ufficiale del singolo "Living in the heart of love", ambientato a Parigi: si chiude con un tributo allo stesso Charlie Watts. La canzone farà parte della ristampa dell'album "Tattoo you", in uscita il 22 ottobre.