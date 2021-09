X Factor 2021, la seconda puntata dei provini: cosa succede

Secondo appuntamento stasera con i provini di X Factor 2021. La seconda puntata dei provini del talent show andrà in onda stasera alle 21.15 su SkyUno. La prima puntata, che ha segnato l'esordio del nuovo conduttore Ludovico Tersigni, la scorsa settimana è stata trasmessa su SkyUno e TV8 e ha totalizzato 1.324.921 spettatori medi complessivi con una share del 5,75% circa. La seconda sarà trasmessa in diretta solo su SkyUno: su TV8 andrà in onda in replica il prossimo mercoledì.

Prosegue la ricerca dei talenti che andranno a comporre la rosa dei 12 concorrenti in gara quest'anno. In giuria Emma, Manuel Agnelli, Mika e Hell Raton. La 15esima edizione di "X Factor" è la prima senza categorie: via gli under uomini, le under donna, i gruppi e gli over 25, i giudici potranno scegliere i propri talenti a prescindere dal sesso, l'età e la formazione musicale.

Tra i concorrenti più commentati della prima puntata ricordiamo Jathson, artista "non binario" che ha cantato l'inedito "Babylooneytunes", Erio (che ha proposto una sua versione di "Can't help falling in love" di Elvis) e gIANMARIA (che ha conquistato i giudici con l'inedito "I suicidi").