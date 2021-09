Radiohead: il video ufficiale di "If you say the word", da "Kid A Mnesia"

I Radiohead hanno pubblicato il videoclip ufficiale di "If you say the word", tra gli inediti inclusi nella ristampa di "Kid A" e "Amnesia", in uscita il 5 novembre. Il brano era stato caricato in rete da Thom Yorke e soci già un paio di settimane fa: ora arriva la clip ufficiale, diretta dal regista norvegese Kasper Häggström. Potete guardarla proprio qui sotto:

"Kid A Mnesia" raccoglie il quarto e il quinto album dei Radiohead con l’aggiunta di un terzo disco dal titolo "Kid Amnesiae" composto da materiale ritrovato dalle sessioni di "Kid A / Amnesiac". Insieme alle versioni alternative e B-Sides di Kid A e Amnesiac, "Kid Amnesiae" contiene - oltre a "If you say the word" - anche una registrazione in studio inedita di "Follow Me Around".

Inoltre, il 4 novembre l'editore Canongate pubblicherà due libri d’arte di Thom Yorke e Stanley Donwood con le opere visive create ai tempi dell'album