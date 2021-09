Nirvana: per i 30 anni di "Nevermind" esce una nuova edizione del disco, con inediti

Per celebrare i trent’anni dall’uscita di “Nevermind”, il secondo album dato alle stampe dai Nirvana e originariamente pubblicato il 24 settembre del 1991, è stata annunciata l’uscita di una nuova edizione del disco.

Il secondo lavoro discografico di Kurt Cobain e soci tornerà nei negozi il prossimo 12 novembre, sotto forma di diverse ristampe multiformato, tra cui un’edizione super deluxe e una da doppio CD. La pubblicazione "Nevermind 30th Anniversary" comprende un totale di 94 tracce audio e video, 70 delle quali inedite, che saranno disponibili sul mercato fisico e digitale.

Oltre al disco di “Nevermind”, rimasterizzato in alta risoluzione 192kHz 24-bit a partire dai nastri analogici stereo originali, la riedizione dell’album includerà diverso materiale inedito.

Tra questo ci sono quattro spettacoli dal vivo completi, come il live ad Amsterdam (registrato e filmato il 25 novembre 1991 al famoso club Paradiso) lo show a Del Mar, in California (registrato il 28 dicembre 1991 al Pat O'Brien Pavilion al Del Mar Fairgrounds); quello di Melbourne, Australia (registrato l’1 febbraio 1992 al The Palace di St. Kilda) e di Tokyo (registrato al Nakano Sunplaza il 19 febbraio 1992). Le registrazioni dei live saranno incluse nelle varie “Nevermind Super Deluxe Edition”, disponibili sia su CD (Box 5CD + Blu-ray con lo spettacolo di Amsterdam, con audio e video rimasterizzati in HD per l’occasione), sia in vinile (8LP su vinile nero 180g + più il nuovo 7 pollici – lato A: “Endless, Nameless” / Lato B: “Even In His Youth” e “Aneurysm”).