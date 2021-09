Musicassette, nasce l’etichetta italiana specializzata Dirt Tapes

Oggi, giovedì 23 settembre, ha debuttato sul mercato la Dirt Tapes, nuova etichetta specializzata nella stampa di album su musicassetta, formato “vintage” che grazie ad appassionati e collezionisti sta conoscendo un’insperata seconda giovinezza. Affidandosi, per la produzione, su macchinari d’epoca di proprietà - per la precisione, una linea completa Tapematic del 1991 totalmente composta da pezzi originali e revisionati - la label ha scelto per presentarsi al pubblico le ristampe di tre album di altrettanti realtà indipendenti italiane, “La seconda rivoluzione sessuale” dei Tre Allegri Ragazzi Morti, “Vita e opinioni di Nello Scarpellini Gentiluomo” degli Zen Circus e “Auff” dei Management: le tre uscite, tirate in 250 copie ciascuna, sono già disponibili in preordine e verranno distribuite a una riservata selezione di negozi di dischi a partire dal prossimo 15 ottobre.