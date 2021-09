UK, il governo (non) risponde al DCMS sullo streaming: (per ora) niente ‘azzeramento’

Il governo britannico si è espresso in merito all’inchiesta condotta dal Department for Digital, Culture, Media and Sport sul mercato dello streaming nel Regno Unito, i cui risultati furono resi pubblici a metà dello scorso luglio: l’indagine, aveva fatto sapere il DCMS, tra le proprio conclusioni indicava l’introduzione di un’equa remunerazione per i redditi maturati sulle piattaforme digitali, una quota superiore di royalties dallo streaming da assegnare ad autori ed editori e un’indagine dell’Antitrust sulle pratiche commerciali e sull’esercizio del loro potere da parte delle major. Si chiedeva, in sostanza, un “azzeramento totale” delle dinamiche che caratterizzano il settore.