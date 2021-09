Damon Albarn pubblica il nuovo singolo ‘Royal Morning Blue’

In attesa dell’uscita di “The nearer the fountain, more pure the stream flows, And sweeter the river into which love grows”, il nuovo album solista di Damon Albarn, che verrà pubblicato il prossimo 12 novembre, il frontman di Blur e Gorillaz ha condiviso un’altra anticipazione.

Dopo la title track e i singoli “Polaris” e “Particles”, il 53enne artista ha reso disponibile il brano “Royal Morning Blue” che, come riportato in un comunicato stampa, lo ha scritto e registrato in Islanda, ispirato dalla visuale sul mare offerta dalla sua finestra il mare.

“Ecco perché si apre con ‘rain turning into snow’, perché descrive proprio quell’istante, quella sensazione. E in tutti i momenti negativi che abbiamo vissuto ultimamente, era una cosa stupenda e incredibilmente positiva”, ha dichiarato Damon Albarn a proposito del pezzo, accompagnato dal video - riportato di seguito - parte della serie “Sublime Boulevards - Performance Films”.

L’album, che prende il titolo da un verso del poema "Love and Memory" di John Clare, è il secondo disco solista di Damon Albarn, in arrivo a 7 anni di distanza da "Everyday robots”.