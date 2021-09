Warner Music: Blavatnik cede parte delle sue azioni a Morgan Stanley

Il debutto record di Universal Music sulla borsa di Amsterdam ha avuto una serie di effetti collaterali, tra i quali quello di fare rimbalzare le azioni dell’altra major quotata sui mercati, Warner Music. In un comunicato diffuso nella serata di ieri la società guidata da Stephen Cooper ha fatto sapere che Access Industries, la società del finanziere Len Blavatnik che controlla anche Deezer e DAZN, ha ceduto parte delle sue quote in Warner Music al gigante degli investimenti Morgan Stanley: il totale delle azioni cedute è stato di circa 2,34 milioni, per un totale - stando alle quotazioni registrate ieri alla fine delle contrattazioni - di 105 milioni di dollari. L’etichetta, in una nota, ha fatto sapere che non beneficerà in alcun modo del plusvalore generato dall’operazione - che, tra l’altro, potrebbe avere dei seguiti, avendo Access Industries messo sui mercati 70 milioni di azioni ordinarie della label.