Apple Music, all'audio spaziale si aggiunge il tracking dinamico

Lo scorso giugno, Apple ha introdotto nel suo servizio streaming la funzione Spatial Audio, una versione personalizzata per Apple Music del Dolby Atmos, che permette di ascoltare la musica in cuffia separando le fonti posizionandole in spazi diversi, dando una sensazione di immersività all'ascoltatore. Nella nuova versione del software per iPhone e iPad, diffusa ad inizio settimana, la casa di Cupertino ha introdotto diverse novità nella funzionalità, che è attiva usando le cuffie AirPods Pro e AirPods Max.