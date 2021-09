Emma, l'endorsement di Cristina Scabbia: "Cazzuta. La amo"

Lo scorso giugno, in un'intervista a Rockol, prese le sue difese dopo le dichiarazioni sulle critiche sessiste ricevute ai tempi della partecipazione all'Eurovision Song Contest 2014, quando si presentò sul palco con un paio di shorts considerati un po' audaci. "Per una donna è più difficile cercare di scindere l'aspetto fisico da quello professionale. Se vuoi osare, poi devi fare i conti con i soliti pregiudizi: sei scema o zoccola. Agli uomini non succede. Possono permettersi di essere sexy e di avere lo stuolo delle ragazzine che gli sbavano dietro, senza ricevere critiche e attacchi", aveva detto Cristina Scabbia parlando della collega Emma. Ora da parte della frontwoman dei Lacuna Coil arriva l'endorsement definitivo per la popstar salentina.

Ieri Emma e Cristina Scabbia si sono ritrovate nel backstage dell'Arena di Verona, entrambe presenti al concerto tributo a Franco Battiato. La voce di "Amami" lo ha omaggiato con "L'animale", la cantante dei Lacuna Coil - ambasciatori in terra straniera del metal italiano - con "Strani giorni". Dietro le quinte, le due si sono fatte fotografare insieme. A condividere lo scatto è stata Cristina Scabbia, che ha speso belle parole per la collega:

Cosa vi posso dire?

La amo.

Bellissima, cazzuta, simpatica e alla mano.

Scansateve tutti.

Qualcuno, tra i commenti, ha pure ironizzato: "Il featuring che non ti aspetti".