FUGA, implementato il supporto ai file audio spaziali

FUGA, la piattaforma di distribuzione acquisita nel 2020 da Downtown Music Holdings, ha perfezionato il supporto alle tracce mixate in audio spaziale - quelle, cioè, che offrono agli ascoltatori un’esperienza di fruizione immersiva: la società che opera in oltre cinquanta paesi con più di 800 partner ha automatizzato il sistema di delivery a uno dei più importanti DSP sul mercato mondiale, Apple Music, per i brani mixati in Dolby Atmos, estendendo la sua operatività a 17 differenti modalità di encoding superiori ai 192khz e a nove diversi formati. Il servizio offrirà anche dei tool in grado di fornire analitiche relative ad ascolti e royalties.