IMPALA, eletto il nuovo consiglio di amministrazione

La società con quartier generale in Beglio che rappresenta le realtà discografiche ed editoriali indipendenti europee ha nominato un nuovo consiglio di amministrazione: il nuovo board, che avrà come presidente il ceo di Everlasting Records Mark Kitcatt, resterà in carica due anni, e proseguirà nell’opera di promozione dell’inclusione e di valorizzazione della diversità che ha caratterizzato l’agenda di IMPALA negli ultimi anni. Nel cda sono entrati sedici rappresentanti della neonata associazione di indie label irlandesi AIM.