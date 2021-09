Vended, la band dei figli dei componenti degli Slipknot: il singolo di debutto

Il figlio di Corey Taylor, il 19enne Griffin Parker Taylor nato nel 2002 dall’unione tra il frontman di Slipknot e Stone Sour e la di lui ex moglie Scarlett Stone, e il figlio 17enne Simon del percussionista della band mascherata heavy metal Shawn “Clown” Crahan hanno unito le forze per pubblicare il singolo di debutto del loro gruppo.

La formazione, battezzata Vended, vede Griffin impegnato come frontman e Simon Crahan alla batteria, ed è completata dal bassista Jeremiah Pugh e i chitarristi Cole Espeland e Connor Grodzicki. Il brano che segna l’esordio discografico del gruppo è intitolato “Asylum”, ed è disponibile all’ascolto nel video riportato di seguito.

Formati nel febbraio del 2018, i Vended hanno tenuto il loro primo spettacolo per un vasto pubblico nel 2020 esibendosi per il festival virtuale "Pulse Of The Maggots" del Knotfest, il festival organizzato proprio dagli Slipknot, e si sono esibiti per la prima volta in qualità di headliner lo scorso mese di marzo presso il locale Vaudeville Mews a Des Moines, Iowa.