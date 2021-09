Roby Facchinetti: va a lui il Premio Pierangelo Bertoli 2020

Oggi, 22 settembre, è stato comunicato che il Premio Pierangelo Bertoli 2020 è stato conferito a Roby Facchinetti. L’ex tastierista, compositore e voce dei Pooh verrà premiato del riconoscimento della ottava edizione del premio dedicato al cantautore emiliano e riconosciuto dalla famiglia Bertoli, il prossimo 16 ottobre durante la serata finale condotta da Andrea Barbi, al Teatro Storchi di Modena.

Secondo quanto riferito in un comunicato stampa, Facchinetti “si aggiudica il Premio grazie all’innata capacità di arrivare al cuore della gente attraverso i contenuti veicolati dai testi delle sue canzoni, come testimonia ‘Rinascerò, rinascerai’, brano scritto in collaborazione con il compianto Stefano D’Orazio, dedicato alla resistenza degli italiani durante la pandemia”.

Oltre all’ex Pooh, tra i premiati c’è anche Diodato, a cui viene conferito il Premio Pierangelo Bertoli "Per Dirti t'Amo" “per aver parlato nelle sue opere del tema dell’amore anche sul piano universale”. Ad Enzo Avitabile, invece, va il Premio Pierangelo Bertoli "Italia d'Oro" e a Maria Antonietta il Premio Pierangelo Bertoli "A Muso Duro”.

Come segnalato dalla nota stampa, gli artisti saranno presenti e si esibiranno nel corso della serata conclusiva dell’evento, che ospiterà anche le performance degli 8 finalisti della sezione “Nuovi cantautori”, accompagnati dalla Band diretta da Marco Dieci: Daniele De Gregori da Roma; Assia Fiorillo da Napoli; Foscari da Roma; Franz da Monza”; Alberto Giovinazzo da Potenza; Joy da Siena; Lorenzo Santangelo da Novara; Stona da Alessandria.

Il vincitore si aggiudicherà un riconoscimento in denaro e la possibilità di partecipare a manifestazioni di prestigio collaterali, anche televisive, che si svolgeranno in Italia nel corso del 2022. Inoltre, grazie a NUOVO IMAIE, anche quest’anno verrà corrisposto a uno degli 8 Finalisti della sezione Nuovi Cantautori un premio in denaro per la realizzazione di un tour.