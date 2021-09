Stageverse, 7 milioni e mezzo di finanziamento e un concerto virtuale dei Muse

Stageverse, società informatica specializzata nelle soluzioni per esperienze immersive, ha lanciato "Muse: Enter The Simulation", show virtuale della band di Matt Bellamy che sarà fruibile sui sistemi operativi iOS e Android e sui visori VR Oculus Quest. Il prodotto è stato realizzato basandosi sulle riprese effettuate in occasione di un concerto tenuto dal trio britannico nel 2019 a Madrid: per l’occasione la performance del gruppo è stata catturata da sedici telecamere ad altissima definizione, le cui riprese - opportunamente trattate e postprodotte dallo staff di Stageverse - hanno contribuito a creare un evento virtuale che l’utente potrà esplorare nelle propria completezza. L’esperienza sarà completata anche da funzionalità social, che potranno mettere in contatto via chat i frequentatori, oltre che da canali di vendita di merchandise virtuale per gli avatar utilizzati.