Santana, Steve Winwood e un classico della musica inglese

Nuovo estratto dal nuovo album di Carlos Santana: “Blessings and Miracles”, previsto per il prossimo 15 ottobre: si tratta di un mega-classico, "Whiter shade of pale" dei Procol Harum, con un ospite d'eccezione, Steve Winwood. La cover arriva dopo "She's Fire" e "Move", nuova collavorazione con Rob Thomas a 20 anni dal successo di "Smooth" ("Supernatural", 1999)

La canzone nacque durante un incontro dei due ad Hyde Park, in cui Winwood suggerì a Santana di registrare la canzone. "Ho detto: 'Io e te dobbiamo farla, ma la faremo in modo molto sexy, come un Hare Krishna ma con le congas.' Gli ho suonato i componenti nell'orecchio e lui ha detto: 'La sento, Carlos. Hai ragione.' Così abbiamo fatto: Santana, cubana, portoricana in modo africano. E amico, tu parli di sexy. La voce di Steve è così sexy e bella".

"Carlos ha fatto quello che ho cercato di fare negli ultimi cinquant'anni", racconta Winwood. "Ovvero combinare elementi di rock, jazz, folk e musica latina afro-caraibica. Il genio di Carlos deriva in gran parte da una meravigliosa combinazione di musica rock con ritmi latino-cubani. Ho suonato con Carlos in numerose occasioni negli ultimi cinquant'anni e sono molto entusiasta di lavorare ancora con lui”.

Nel 2009 la canzone venne certificata come la più diffusa negli spazi pubblici in Inghilterra: quando uscì "A whiter shade of pale" trascorse 6 settimane in cima alle classifiche UK tra giugno e luglio 1967. Gary Brooker ha raccontato: "on mi sarei neanche lontanamente immaginato il suo successo quando scrissi la canzone".

Oltre a Rob Thomas e Winwood, all'album collaborano un grande numero di artisti tra cui Chris Stapleton, G-Eazy, Diane Warren, Steve Winwood, Chick Corea, Rick Rubin, Corey Glover, Kirk Hammett, Ally Brooke, American Authors e Narada Michael Walden. Il disco include anche la partecipazione del figlio Salvador Santana alle tastiere e alle voci e della figlia Stella Santana.