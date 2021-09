Metallica, un concerto a sorpresa in un locale dove mancavano da 38 anni

19 dollari e 83 centesimi per un bigletto, che letto di fila è 1983, come l'ultima volta che i Metallica hanno suonato Metro, storico locale di Chicago. Show annunciato lo stesso giorno e tagliandi esauriti in attimo, ovviamente, con gente in coda per per ore.

È il secondo concerto a sopresa in pochi giorni, dopo quello all Independent di San Francisco del 16 settembre: un buon modo per promuovere la ristampa del Black Album per i suoi 30 anni, recentemente tornato in classifica dopo 3 decenni. Questi alcuni video della serata, sotto la scaletta e il video del concerto del 1983