Dave Grohl: ‘Sto ancora facendo i conti con la morte di Kurt Cobain: la spiegherò ai miei figli’

In un nuovo documentario prodotto dalla BBC intitolato “When Nirvana Came To Britain”, dove si indaga la relazione tra la band simbolo del grunge e il pubblico inglese, tra le numerose testimonianza raccolte c’è anche - e non poteva essere altrimenti - quella di Dave Grohl, batterista dei Nirvana oggi leader dei Foo Fighters. Il polistrumentista entrato nella band nel 1990 come sostituto di Chad Channing ha riflettuto sulla tragica perdita del leader e motore creativo del gruppo, che si tolse la vita all’inizio di aprile del 1994 all’età di appena 27 anni.

“Sto ancora facendo i conti con la morte di Kurt, perché voglio spiegarla ai miei figli, che amano i Nirvana”, ha dichiarato Grohl: “Avrei dovuto pensarci più a lungo, e parlarne con amici, con la mia famiglia e cose del genere, perché loro mi avrebbero aiutato, ma ora sento che sia io a dover aiutare i miei figli. E comunque una forma di guarigione”.

Non è la prima volta che l’artista parla in pubblico della morte del suo scomparso amico e compagno di band. “Quando successe non avevo un piano per superare la cosa”, spiegò sempre Grohl sempre alla BBC lo scorso marzo: “Quando succedono cose del genere il tuo mondo viene scosso così profondamente, ti svegli ogni giorno pensando: chi sono? Dove sono? Cosa sto facendo? Ricordo, il giorno dopo la morte di Kurt, quanto fosse strano svegliarsi sapendo che non c’era più, e che era passato un altro giorno. Una cosa del tipo: bene, cosa farò oggi? E’ allora che mi sono reso conto di dover rifare tutto per la prima volta. Voleva dire che se mi facevo una tazza di caffé pensavo: questa è la prima tazza di caffé che bevo da quando Kurt è morto. Poi mi vestivo per uscire e pensavo: questa è la prima cosa che mi metto dopo la morte di Kurt. E via così. Sinceramente non so quanto è durato: sarà stato per mesi e mesi”.