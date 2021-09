Noel Gallagher: ‘Ho suonato con Paul McCartney’

Disse, sei anni fa, che se Paul McCartney si fosse dichiarato disponibile a scrivere una nuova canzone per gli Oasis avrebbe preso in considerazione l’ipotesi di sotterrare l’ascia di guerra con il fratello Liam. E, negli ultimi giorni, pare ci sia andato piuttosto vicino. In uno dei suoi ricorrenti interventi al podcast di Matt Morgan “Funny How?”, Noel Gallagher ha raccontato di essere riuscito a duettare con il suo idolo di sempre.

L’occasione, ha chiarito il già principale autore della band di “Wonderwall”, ha avuto luogo durante una festa privata, tenuta dall’ex Beatle in occasione del cinquantesimo compleanno della sua seconda figlia, la stilista Stella McCartney: “Non è successo per caso: di suonare me l’avevano chiesto almeno un paio di settimane prima. Quindi ho fatto qualcosa per conto mio, poi lei mi ha detto: ‘Ti faccio salire sul palco con mio papà’. ‘Cazzo, sì!’, ho risposto. Per uno come me, era un’occasione da non lasciarsi scappare”.

Il momento indimenticabile avrebbe potuto essere ancora più indimenticabile se, sul palco, fosse salito anche un altro invitato al party: il batterista dei Fab Four e amico del padrone di casa Ringo Starr.

“Ho suonato col bassista dei Beatles mentre il batterista dei Beatles era lì a guardare”, ha raccontato Noel: “L’unica cosa che avrebbe potuto rendere il momento migliore sarebbe stata la partecipazione di Ringo, ma non è successo”.

Del resto “non era la mia festa”, ha concluso il maggiore dei fratelli Gallagher: “Ero solo un ospite, non potevo dire ‘salirò sul palco solo se lo farà anche Ringo: o suono con entrambi, o non suono affatto’. Comunque è stata una grande serata".