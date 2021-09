Maneskin, il cantante Damiano David nudo su Instagram

Il leader dei Maneskin Damiano David ha pubblicato sul proprio profilo Instagram ufficiale una serie di foto che lo ritraggono completamente nudo, con solo un pallone da basket a coprire le parti intime: la voce del gruppo di “Zitti e buoni” ha ricevuto - sempre via social - l’approvazione dei compagni di gruppo (“Hoooot!!” dalla bassista Victoria De Angelis e “Spacchi” dal chitarrista Thomas Raggi), oltre quasi un milione e mezzo di fan sparsi per tutto il mondo.

La scorsa settimana era toccato alla bassista Victoria De Angelis giocare pubblicamente sul nude look, apparendo sul palco del Nova Rock Festival di Vienna, in Austria, in occasione dell’ultima tappa del tour europeo 2021, con un t-shirt nera a maglia fine, molto fine.

Il prossimo 25 settembre i Maneskin si esibiranno al Global Citizen Live, evento internazionale al quale è attesa una pletora di ospiti di rilevanza globale tra i quali Duran Duran, Nile Rodgers con i suoi Chic, Rag'n'Bone Man e Kylie Minogue.