Guns N’ Roses, online il teaser dell’inedito ‘Hard School’

Dopo “Absurd” sarebbe prossimo l’arrivo di un’altra outtake originariamente concepita per il tribolato “Chinese Democracy” del 2008 e rimasta sepolta negli archivi fino a oggi: il brano, battezzato “Hard school” e oggetto di speculazioni già la scorsa settimana, è stato eseguito dai Guns N’ Roses in occasione del soundcheck tenuto dalla ritrovata band di Axl Rose lo scorso venerdì, 17 settembre, presso il Wrigley Field di Chicago. Uno spezzone audio/video dell’esecuzione è stato postato da Slash sul suo canale TikTok ufficiale:

Non è dato sapere, per il momento, né la data di pubblicazione ufficiale della canzone, né se il nuovo singolo - così come il suo predecessore - sia da inquadrare nel contesto di un progetto discografico più ampio. “Absurd”, eseguita quattro volte dal vivo nel 2001, quando nella line-up della band figurava il solo frontman, ha ricevuto critiche tutto sommato positive dalle riviste di settore americane, ma non è riuscita a fare breccia né nelle chart USA né in quelle europee, dove non ha raggiunto posizioni utili al tracciamento.