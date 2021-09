Genesis, al via a Birmingham il ‘The Last Domino? Tour’: i video, la setlist

Ha debuttato nella serata di ieri, lunedì 20 settembre, presso la Utilita Arena di Birmingham, nel Regno Unito, il “The Last Domino? Tour”, serie di eventi che vedrà Phil Collins, Tony Banks e Mike Rutherford fare rivivere per l’ultima volta dal vivo i fasti dei Genesis.

Il trio, ritrovatosi sul palco per la prima volta dal 2007, ha aperto il proprio set con un trio di brani estratti da “Duke” del 1980 - "Behind the Lines", Duke's End" e "Turn It On Again" - al quale sono state fatte seguire "Mama", "Land of Confusion" e un medley composto da "Fading Lights" (eseguita per la prima volta dal vivo in 29 anni), "The Cinema Show" e "Afterglow".

Dopo un ulteriorie medley acustico composto da "That's All", "The Lamb Lies Down on Broadway" e "Follow You Follow Me", è stata la volta di “Duchess” (inserita in una setlist per la prima volta dal 1981), seguita da - tra le altre - "No Son of Mine", "I Know What I Like (In Your Wardrobe)", “Throwing It All Away”, “Tonight, Tonight, Tonight” e “Invisible Touch”.

Per il bis la band ha proposto al pubblico “I Can’t Dance” e un terzo medley composto da “Dancing With the Moonlit Knight” (fuori scaletta dal 1982) e “The Carpet Crawlers”.

Ecco, di seguito, la scaletta della serata e i video delle principali esecuzioni:

SETLIST Set 1 Behind the Lines / Duke's End

Turn It On Again

Mama

Land of Confusion

Home by the Sea

Second Home by the Sea

Fading Lights

The Cinema Show

Afterglow

Acoustic Set That's All

The Lamb Lies Down on Broadway

Follow You Follow Me

Set 2 Duchess

No Son of Mine

Firth of Fifth

I Know What I Like (In Your Wardrobe)

Domino

Throwing It All Away

Tonight, Tonight, Tonight

Invisible Touch

BIS #1 I Can't Dance

Dancing With the Moonlit Knight

The Carpet Crawlers



Il tour di addio dei Genesis proseguirà nel Regno Unito fino al prossimo 13 ottobre: successivamente, la serie di eventi si sposterà negli Stati Uniti, dove debutterà il 15 novembre a Chicago per concludersi dopo diciotto tappe il 16 dicembre successivo a Boston.

Ad accompagnare i tre membri originali della formazione - sia Peter Gabriel che Steve Hackett hanno scelto di non partecipare all’operazione - sul palco sono stati chiamati il bassista e chitarrista Daryl Stuermer e il ventenne figlio di Phil Collins Nic, che ha preso il posto del padre (impossibilitato a suonare a causa dei ben noti problemi di salute) alla batteria.