Dj Gengis, una playlist per conoscere il suo percorso

Un percorso nel segno del rap, ma anche del pop: un amore per la contaminazione e la sperimentazione. Dj Gengis ha pubblicato “Beat Coin”, una fotografia nitida della sua carriera.Nel disco si possono trovare collaborazioni prestigiose con nomi come Gemitaiz, Coez, Random, Neffa, Franco126, Tormento, Clementino, Danno, Nashley, Mostro, Dani Faiv, Nerone, Ensi, Carl Brave, Gemello, Noyz Narcos, Gast e Soul Sinner. È un disco rap a tutti gli effetti, con parti rappate intense e momenti di scratch, di cui Dj Gengis è un maestro, che riempiono il cuore degli appassionati.

Loris Malaguti, questo il vero nome, di Dj Gengis è uno dei nomi di punta del turntablism italiano, indiscusso protagonista in innumerevoli DJ battles e immancabile colonna portante nei live di Noyz Narcos, oltre che affermato beatmaker. Nato a Roma nel 1982, Gengis inizia già da teenager a partecipare alla scena rap della capitale, interessandosi principalmente all’arte del giradischi. Dopo essersi fatto le ossa nei club romani inizia a partecipare con successo ai contest per DJ. Nel 2005 inizia a collaborare col collettivo rap Truceklan, partecipando alla realizzazione del primo disco solista di Noyz Narcos, “Non Dormire”, collaborazione che prosegue anche negli album successivi del rapper. Nel frattempo, le produzioni di Gengis riscontrano successo anche nelle piattaforme online, si prendano ad esempio le tracce “Wild Boys” di Noyz e Gast e “Papparapà” di Nerone feat. Salmo e Gemitaiz (certificato disco d’oro). All’inizio del 2020 porta a collaborare Salmo e Alex Britti in un pezzo, “Brittish”, di cui lo stesso Gengis è anche autore.

Qui sotto una serie di brani per approfondire il percorso dell'artista: