NUOVOIMAIE, in pagamento la quarta tranche del Fondo Artiste Madri

A poco più di due mesi dalle ultime erogazioni , è partita in questi giorni la quarta tranche di bonifici prevista dal Fondo Artisti Madri, misura di sostegno ideata da NUOVOIMAIE a beneficio delle lavoratrici che hanno avuto un bambino, lo hanno adottato o lo hanno avuto in affido pre-adozione nel periodo compreso tra il luglio 2018 e il dicembre 2020. Il provvedimento, a oggi, ha riguardato complessivamente 163 artiste: “Un intervento importante per tutte quelle lavoratrici che in gravidanza o nel periodo immediatamente successivo hanno dovuto sospendere gli impegni professionali”, ha commentato in una nota l’Istituto, “Donne che svolgono una professione, non sempre adeguatamente tutelata”.