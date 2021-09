Streaming e licenze: Twitch vicino a un accordo con la NMPA

Potrebbe rappresentare un punto di svolta non solo per la stessa piattaforma controllata da Amazon, ma per l’intero mondo dello streaming, della discografia e dell’editoria l’eventuale prossima regolarizzazione - attraverso la stipula di regolari contratti di licenza con i titolari dei diritti - da parte di Twitch: secondo indiscrezioni di stampa statunitensi il servizio preferito dalla comunità di gamer internazionale - che macina quantità impressionanti di views aggregando la propria platea a livello globale - sarebbe prossimo a stringere precisi accordi in merito con la NMPA, la potente associazione di categoria degli editori musicali americani.