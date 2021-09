Stando a quanto riportato dai dati del magazine statunitense Billboard, l'omonimo album dei Metallica, meglio noto come il "Black Album", pubblicato nell'estate del 1991, è entrato negli Stati Uniti nella Top Ten dei dischi più venduti della settimana alla posizione numero nove. Il tutto a ben ventinove anni dalla sua ultima volta. A favorire questo exploit l'uscita della 'Blacklist' (leggi qui la recensione) per celebrare i trenta anni di vita dell'album che diede un impulso fondamentale alla carriera della band californiana.

Il Black Album nel 1991 regalò ai Metallica la loro prima posizione numero uno della classifica degli album in almeno di 10 paesi del mondo. Negli Stati Uniti il disco, che include tra le canzoni presenti in tracklist "Enter Sandman", "The Unforgiven", "Nothing Else Matters", "Wherever I May Roam" e "Sad But True", mantenne il primo posto nella chart per quattro settimane. "Metallica" è inoltre l'album più venduto nella storia di Nielsen SoundScan negli ultimi 30 anni. Nel 2014 è diventato il primo album a vendere 16 milioni di copie da quando Nielsen SoundScan ha iniziato a monitorare le vendite nel 1991.