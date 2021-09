Musica dal vivo: l’inglese Superstruct ha acquisito ID&T

Superstruct Entertainment, agenzia britannica di organizzazione di eventi di musica dal vivo sostenuta dal fondo di private equity Providence Equity Partners già titolare di marchi molto popolari presso gli appassionati di live europei come Sziget e Wacken Open Air, ha acquisito la ID&T, società olandese fondata nel 1992 che controlla eventi di altissimo profilo dedicati alla musica dance ed elettronica come Mysteryland, Thunderdome, Awakenings e Milkshake: l’entità dell’accordo non è stata svelata ufficialmente, ma fonti di stampa olandese parlano di un accordo del valore compreso tra 150 e 200 milioni di dollari.