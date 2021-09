Loredana Berté, esce la ristampa in vinile di “Bandabertè”

Loredana Berté pubblica nella giornata di oggi, per Nar International, in occasione del suo compleanno, la ristampa in vinile di “Bandabertè”, ultima pubblicazione della '70Bertè – Vinyl collection', in versione inedita da collezione: LP 180 GR. Limited Edition Clear Blue Vinyl.

L'album, il quarto della interprete di Bagnara Calabra, venne pubblicato nel 1979 dalla CGD. Il disco è composto da nove brani, tra cui sette inediti e due cover di Lucio Battisti (“Prendi fra le mani la testa” e “Macchina del tempo”) rilette in chiave reggae. Può essere considerato l’album della svolta musicale della Berté, con Mario Lavezzi alla produzione e Tony Mimms agli arrangiamenti.

Nel disco altrettanto importante è l’impronta di Ivano Fossati, il quale diede un nuovo approccio "cantautorale" al progetto e scelse il titolo "Bandabertè" (nome del gruppo di musicisti che accompagnò la cantante in sala di registrazione e che segue tuttora Loredana in tournée). Lo stesso Fossati firma testo e musica di “Dedicato”, singolo di successo del 1978. La canzone simbolo del disco è “…E la luna bussò”, uno dei primi esempi di reggae all’italiana.

Con l’uscita di “Bandabertè”, si conclude la '70Bertè - Vinyl collection', la serie di ripubblicazioni in vinile da collezione di alcuni album di Loredana Bertè. In precedenza sono usciti “Loredanabertè” (settembre 2020), “Fiabe/Anima vai" (novembre 2020), "T.I.R." (aprile 2021) e "Traslocando" (giugno 2021).

Tracklist:

Lato A

... E la luna bussò

Robin Hood

Peccati trasparenti

Colombo

Lato B

Prendi fra le mani la testa

Folle città

Agguato a casablanca

Dedicato

Macchina del tempo