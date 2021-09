Bytedance, previsto un lancio di un nuovo servizio di streaming musicale

Bytedance, il colosso tecnologico cinese (del quale il governo di Pechino è azionista di minoranza ) già proprietario e sviluppatore del social network TikTok, sarebbe in procinto di lanciare un nuovo servizio di streaming musicale: come riferito da fonti indipendenti locali il progetto - provvisoriamente battezzato “Feilo”, “Luna” per i dipendenti della società - dovrebbe concretizzarsi entro la fine dell’anno. A guidare le operazioni sarebbe Vice President of Product and Strategy di ByteDance Alex Zhu, al quale spetterebbe il compito non solo di regolarizzare la posizione della piattaforma stipulando le licenze del caso con le major, ma anche di trovare un accordo con gli indipendenti, la cui presenza nel catalogo si rivelerebbe la peculiarità chiave per differenziare il servizio da quelli già offerti dalla concorrente Tencent.