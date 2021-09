Miles Copeland III (IRS, Police): "Il gioco essenziale dell'industria musicale non è cambiato"

Miles Copeland III ha segnato un’epoca, musicalmente parlando. La sua etichetta discografica I.R.S. (International Record Syndicate) ha lanciato talenti del calibro di R.E.M., The Go-Go’s, Squeeze, The Alarm, Wall Of Voodoo e moltissimi altri artisti che hanno spopolato negli anni Ottanta e ancora oggi parte dell'immaginario musicale. Come manager, insieme al fratello Ian, ha portato i Police in vetta al mondo (Stewart, il terzo fratello, era il batterista della band) così come ha portato Zucchero sui palchi oltreoceano. Un percorso che dalla metà degli anni Settanta, con il calare del sipario sul rock progressivo in cui Miles ha lasciato comunque il segno, ha attraversato il fenomeno del Punk, della New Wave e della contaminazione di stili includendo anche la World-Music, cercando sempre di realizzare progetti artistici in cui ha creduto in prima persona, rischiando a volte tutto ciò che aveva. Il successo non lo ha fatto sedere sugli allori, e in nel suo nuovo libro, ‘Two Steps Forward, One Step Back’ (Due passi in avanti, uno indietro) ha voluto proprio puntare il dito su quel tipo di attitudine che ti deve sempre trovare pronto a scivolare anche quando tutto sta andando a gonfie vele.