Genius ha ceduto i suoi asset a MediaLab

Era il 2012 quando Rap Genius – allora si chiamava così – raccolse 15 milioni di dollari da Andreessen Horowitz. La startup basata a Brooklyn, nata nel 2009 e che poi sarebbe stata ribattezzata Genius Media Group Inc. ed avrebbe esteso la sua copertura di lyrics oltre il genere hip hop, iniziava così la sua scalata finanziaria a Silicon Valley, dove nel tempo avrebbe finito per raccogliere circa 77 milioni di dollari di capitali e nel corso degli anni sarebbe diventata partner privilegiato per Apple Music e Spotify.