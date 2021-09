Possessed: Jeff Becerra cammina dopo trent'anni sulla sedia a rotelle

Jeff Becerra aveva solamente 21 anni quando nel 1989 rimase coinvolto in una rapina: il leader dei Possessed, band protagonista della scena metal di San Francisco, fu ferito da colpi d'arma da fuoco e restò parzialmente paralizzato, costretto da allora su una sedia a rotelle.

Ci è rimasto per oltre trent'anni: trentadue, per l'esattezza. Fino a quando, qualche giorno fa, non è tornato a camminare. Merito di un paio di protesi robotiche, che gli hanno permesso finalmente di alzarsi in piedi e fare qualche passo: la notizia è stata data dallo stesso cantante, oggi 53enne, con un video pubblicato sui social. "I walked again for the first time in over 30 years", "Sono tornato a camminare per la prima volta dopo oltre 30 anni", ha scritto Becerra. Nella clip, il cantante riesce a fare qualche metro grazie alle protesi robotiche, supportato dai medici che lo stanno affiancando nella riabilitazione, che sarà ancora lunga. .

L'ultimo album dei Possessed, "Reveletions of oblivion", risale al 2019. La band, negli anni, ha cambiato più volte formazione: oggi il gruppo è composto, oltre che da Jeff Becerra (unico membro originale), dai chitarristo Daniel Gonzalez e Mike Pardi, dal bassista Robert Cardenas e dal batterista Emilio Márquez